L’Agropoli inciampa ancora una volta al Guariglia

Nella tredicesima Giornata di ritorno del Campionato di Eccellenza Girone B, l’Us Agropoli non va oltre il pareggio per 2-2 contro il Carotenuto, perdendo l’occasione di ritrovare la vittoria in casa che manca dal 1 Febbraio ( Us Agropoli-Città di Solofra 1-0).

La Partita

L’Agropoli approccia bene alla gara cercando di imporre il proprio gioco, la prima occasione per i delfini arriva al 16’ cross di Natiello, colpo di testa di Abayian e grande risposta di Avino che nega la gioia dell’1-0 all’attaccante uruguaiano.

La risposta del Carotenuto arriva pochi minuti dopo, esattamente al 19’, sugli sviluppi di calcio d’angolo, Diallo svetta su tutti e di testa insacca il goal del vantaggio per la squadra ospite.

L’Agropoli subisce la reta dello svantaggio e tenta di reagire subito con una conclusione del solito Natiello al 31’, parata facilmente da Avino.

Il pareggio per i delfini arriva al 39’, con Natiello che in area di rigore è abile a siglare con un destro a incrociare la rete dell’1-1.

Termina così la prima frazione con il risultato in parità.

Nella ripresa l’Agropoli parte subito fortissimo e al 48’ passa in vantaggio con un colpo di testa di Abayian, ben servito da Maiese, 2-1 e delfini in vantaggio.

La squadra di casa continua a spingere alla ricerca del goal del doppio vantaggio, al 56’ Infimo ha in occasione ghiottissima in area di rigore, ma il suo tiro termina a lato.

Il Carotenuto trova la rete del pareggio al 61’ con Barbarisi, abile a coordinarsi dal limite dell’area e siglare la rete del 2-2.

L’Agropoli subisce la rete del pareggio e abbassa il proprio baricentro, ne approfitta il Carotenuto che ha due grandi occasioni nel giro di un minuto con Capaldo, ma su di lui è abile Gesualdi a farsi trovare pronto.

Le occasioni più importanti per vincere la partita arrivano nel finale, la prima capita sui piedi di Abayian all’87, sul suo tiro a botta sicura è bravo il difensore avversario ad immolarsi per evitare la rete; mentre al 92’ Diallo tutto solo davanti a Gesualdi, si fa ipnotizzare da quest’ultimo e spreca la possibilità di siglare la rete del vantaggio.

Termina così la partita con il risultato di 2-2, sicuramente il risultato più giusto.