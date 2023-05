Ladri in azione ad Ascea: furto in casa del parroco

Ladri in azione ad Ascea. I malviventi hanno colpito la sera scorsa nell’appartamento del parroco, don Peppino Greco, adiacente la chiesa dedicata a Maria SS. di Portosalvo. Stando alle prime ricostruzioni il sacerdote, nel pomeriggio, insieme ai catechisti, aveva ricevuto presso i saloni parrocchiali i bambini che dovranno ricevere la prima comunione e i loro genitori. All’incontro era seguita la cena in un locale della zona.

Il furto

Proprio in questo frangente hanno colpito i malviventi che sono riusciti ad accedere all’abitazione di don Peppino Greco mettendo tutto a soqquadro.

Quando il sacerdote ha fatto rientro a casa ha scoperto l’accaduto. Portati via denaro e preziosi. Sconvolto per l’accaduto il parroco non ha potuto far altro che presentare denuncia ai carabinieri della locale stazione. I militari, coordinati da quelli della Compagnia di Vallo della Lucania, sono al lavoro per provare ad individuare i colpevoli.

La testimonianza

«Ancora adesso mi sento male di come è stata devastata non solo la dimora di don Peppino ma devastata la sua privacy, non sono riuscito a dire a don Peppino una sola parola di conforto quando lui riesce in maniera semplice a confortare tutti. Spero che l ‘arma dei carabinieri riesca a trovare questi delinquenti e dico a don Peppino grazie di cuore per quello che fate per i nostri ragazzi e per qualunque cosa non solo io ma tutta la nostra comunità è a vostra disposizione», dice un testimone che aveva trascorso la serata insieme a don Peppino.