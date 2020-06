Send an email

Follow on Twitter

Ascea, furto in un’auto parcheggiata sul litorale

Parcheggia l’auto sul lungomare e dopo qualche ora la ritrova con i vetri rotti. È accaduto ieri ad Ascea Marina. Vittima dell’increscioso episodio una infermiera dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Marinella Speranza, infermiera del pronto soccorso, ieri pomeriggio ha raggiunto la località balneare per una corsa. Qualche ora di relax in un periodo di emergenza covid che ha chiamato anche gli operatori del San Luca ad essere in prima linea. L’infermiera ha parcheggiato l’auto sul lungomare . Quando è tornata , l’amara sorpresa. Uno dei vetri era stato sfondato e l’auto “svaligiata” degli effetti personali.

I malviventi hanno portato via dalla borsa da mare denaro contante per cento euro. La donna ha chiesto l’intervento dei carabinieri. I militari della locale stazione l’hanno immeritatamente raggiunta.

Il suo sfogo su Facebook “grazie per avermi rotto l’auto”. Un ringraziamento ironico.

“Parcheggio l’auto sul lungomare e dopo qualche ora ritrovo il vetro rotto e perché??