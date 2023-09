La Regione Campania arriva nel Vallo di Diano per parlare di accoglienza: l’appuntamento a Padula

La Regione Campania arriva nel Vallo di Diano per parlare di accoglienza. “Living Lab – Noi siamo orizzonti” è il tema l’incontro che si terrà giovedì 7 settembre 2023, presso la Comunità Montana Vallo di Diano a Padula, dalle 10.00 alle 17.00. Lo scopo è quello di parlare dell’inclusione della popolazione migrante nelle Aree Interne campane. L’evento si inserisce all’interno di in un ciclo di incontri che la Regione Campania, assieme a Nova onlus, sta svolgendo nelle Aree interne di tutte le province campane. L’incontro si sviluppa nell’ambito del Progetto Fami- COM.IN.4.0 – Competenze per l’integrazione che ha concluso la sua attività di ricerca ed animazione nell’Area Interna Vallo di Diano, volta a definire una strategia di inclusione dei nuovi abitanti e dei cittadini migranti nei contesti a rischio spopolamento.

Le dichiarazioni

“Durante la giornata” fanno sapere dalla Regione Campania “avremo l’opportunità di presentare i risultati della ricerca-azione legata ai temi dell’accoglienza e dell’integrazione e condotta con diverse comunità protagoniste nell’ nell’Area Interna Vallo di Diano. La Regione Campania illustrerà inoltre il nuovo Quadro di Programmazione 2021-2027 per indirizzare gli interventi futuri di sviluppo e coesione per i territori interni, mentre la sessione pomeridiana coinvolgerà gli stakeholders del territorio in un tavolo di co-progettazione condivisa”.

L’invito alla cittadinanza e alle rappresentanze del territorio

Per questi motivi sono invitate a partecipare tutte le rappresentanze del territorio che compartecipano ai percorsi di inclusione e di sviluppo al fine di favorire la partecipazione e la condivisione di efficaci strategie e modelli in un contesto di rete collettivo che abbracci l’intera comunità.