La Polisportiva Basket Agropoli supera di misura la Cestistica Ischia

Nella seconda giornata di ritorno del Campionato Prima Divisione Regionale, la Polisportiva Basket Agropoli batte la Cestistica Ischia con il punteggio di 64-68.

La Partita

Il primo quarto parte con la squadra di casa che prova ad imporre il proprio ritmo, ma l’Agropoli prova ad inseguire accorciando costantemente le distanze, concludendo il primo quarto con il risultato di 16-11.

Nel secondo quarto Ischia prova ad allungare le distanze con un paio di tiri da fuori, i delfini sembrano un po’ in difficoltà e chiudono con il parziale di 38-36.

Nella ripresa la Polisportiva Basket Agropoli prova a guadagnare le redini del gioco e una tripla di Marino permette ai delfini di portarsi alla fine del terzo quarto sul risultato di 51-55.

Nell’ultimo quarto i ragazzi di coach Barbuto mantengono le distanze da Ischia che prova a rientrare in partita, ma non può nulla e l’incontro termina con il risultato di 64-68.

Ottima vittoria per la Polisportiva Basket Agropoli che continua l’inseguimento ai vertici della classifica, da sottolineare anche la buona prova all’esordio del neo acquisto Nikolas Susa.