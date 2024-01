Colpo Polisportiva Basket Agropoli, preso Nikolas Susa: «Non vedo l’ora di aiutare i miei compagni»

La Polisportiva Basket Agropoli nella giornata di ieri ha presentato il nuovo acquisto Nikolas Susa, giocatore che andrà ad impreziosire il roster di coach Antonio Barbuto per puntare alla vittoria del campionato.

Il nuovo innesto

Era nell’aria il grande colpo da parte della società del Delfini, con Susa si andrà a riempire la casella del “lungo”, con le caratteristiche che mancavano agli azzurri che adesso avranno più possibilità di variare il gioco.

La nota della società

Questo il comunicato della società: “Il Basket Agropoli dà il benvenuto a Nikolas Susa! Sloveno nato a Lubiana il 16.05.1999, arriva dal campionato nazionale dove giocava nella seconda lega. In precedenza ha vissuto esperienze anche in Austria, sempre in seconda lega, e in Italia dove , invece, ha giocato in Sicilia con il CUS Catania nel campionato di Serie C Gold concluso con 11,9 punti di media a partita. Tanti i riconoscimenti anche nelle giovanili della nazionale slovena con la quale ha giocato per l’under 16 e l’under 18“.

“Sono molto contento di essere arrivato ad Agropoli. Ho trovato una squadra con grandi ambizioni e non vedo l’ora di aiutare i miei nuovi compagni“. Questo il commento del nuovo giocatore.