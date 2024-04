La Polisportiva Basket Agropoli ritorna alla vittoria, nel ricordo dell’avvocato Maratea

Nel turno infrasettimanale tra Polisportiva Basket Agropoli e Virtus Sette Stelle, la spuntano i delfini con il punteggio di 71-65, portando a casa una vittoria importante ai fini della classifica e nel ricordo dell’appena scomparso avvocato Pino Maratea, grande sostenitore dei delfini.

In campo dopo una settimana difficile

Dopo il caos settimanale che ha visto il probabile, ma ancora non ufficiale, esonero di coach Antonio Barbuto, la Polisportiva Basket Agropoli viene affidata al coach Alberto Di Concilio,in attesa dell’arrivo del prossimo allenatore, ossia Enzo Maria (già presente sugli spalti).

La gara

Nel primo quarto regna l’equilibrio tra le due squadre che rispondono colpo su colpo, l’Agropoli si affida alle triple di Susa che mettono il punteggio sul parziale di 19-18.

Nel secondo quarto l’equilibrio non si spezza, ma l’Agropoli prova ad allungare con le triple di Marino e Borrelli che portano i delfini sul 38-34 alla fine della prima frazione.

Nel periodo di interruzione del gioco, la dirigenza dell’Agropoli ha mostrato l’incasso della raccolta benefica fatta con la vendita delle Uova di Pasqua, il cui intero ricavato andrà all’ospedale “Santobono Pausilipon” di Napoli, tra gli applausi dei presenti.

Nella ripresa altro momento di grande commozione, quando i tifosi di casa hanno ricordato l’appena deceduto, avvocato Pino Maratea, grande tifoso dei delfini, onorato con uno striscione in sua memoria.

Nel corso del terzo quarto il gioco viene interrotto per un black out, con i delfini in controllo dell’incontro, al ritorno in campo la squadra ospite sembra sfruttare meglio la situazione di interruzione del gioco e si porta in parità con un parziale di 0-8, nel finale la Polisportiva Basket Agropoli si riporta avanti grazie alle triple di Di Mauro e Lepre, ma nel finale un tiro sulla sirena porta il punteggio sul 55-54.

Nell’ultimo quarto i delfini scendono sul parquet con un piglio diverso e la voglia di portare a casa il risultato; sale in cattedra Norci con una tripla e tanti possessi guadagnati in fase difensiva che portano l’Agropoli ad un vantaggio di +9.

La squadra ospite cerca di rientrare in partita e ci riesce, a due minuti dal termine i delfini arrivano ad un solo possesso di vantaggio.

Quando la partita sembra essere sul filo dell’equilibrio ci pensa Borrelli con una tripla a portare il punteggio sul definitivo 71-65 finale.