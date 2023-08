La Planet Arena di Paestum ospita il Festival Mogol Battisti, ecco il programma

Il festival Mogol Battisti, organizzato dall’ Associazione Paese Mio di Buccino, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Capaccio-Paestum, i patrocini della Regione Campania, Provincia di Salerno, il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, e presieduto dal patron Gregorio Fiscina, ha l’intento di concorrere alla valorizzazione della presenza dei giovani nel mondo della musica italiana e di fornire loro occasioni di incontro con operatori artistici, culturali e professionali del settore.

Il Festival

Quest’anno alla Planet Arena di Paestum si esibiranno 24 giovani concorrenti provenienti da diverse regioni di Italia. Le prime due serate ascolteremo rispettivamente 4 inediti e 8 cover firmate Mogol-Battisti. Alla serata finale ne accederanno quattordici: 10 concorrenti interpreteranno le cover e i restanti quattro interpreteranno brani inediti selezionati. I cantanti saranno accompagnati dall’ orchestra diretta dal m° Gerardo Paesano. Ai 2 vincitori, categoria inediti e cover sarà assegnata la borsa di studio presso il CET di Mogol e avranno di diritto alla partecipazione a Casa Sanremo 2024 e alla promozione e distribuzione di un singolo presso l’etichetta discografica SPC SOUND LABEL.

Gli ospiti

Saranno inoltre assegnati i premi per l’ interpretazione più originale e quello della critica. Ospite dell’ultima serata il giovane cantante Gianmarco Carroccia, ex allievo e pupillo di Mogol. Il Festival si avvale della collaborazione del Centro Europeo Toscolano (CET) di Mogole dello stesso Maestro che, nell’ultima serata, sarà Presidente di giuria, affiancato dal direttore d’orchestra Vince Tempera, in veste di Vice Presidente. Nella giuria finale siederanno accanto a loro Alfonsina Novellino, Ass. Aura GFF; Valeria Saggese, giornalista musicale, autrice e conduttrice radio e tv; Geppino Afeltra, produttore ed editore, Massimo Bonelli, produttore e direttore artistico concertone 1 maggio; Andrea Coppola, musicista e cantautore, Silvio Pacicca, produttore e discografico; Vincenzo Russolillo, Presidente Gruppo Eventi e Patron Casa Sanremo e Giovanni Sciarrillo, lookmaker Service Rai.

L’evento sarà presentato da Enza Ruggiero e Peppe Covertini e coordinato dalla segretaria organizzativa Vania Sacco. Inoltre, quest’anno i ragazzi partecipanti saranno invitati a partecipare a una masterclass diretta da SPC SOUND dedicata al mondo della produzione.

L’evento

L’evento si terrà lunedì mattina 8 agosto presso la sala Erica di Capaccio Scalo. Un opportunità, un evento da sostenere con forza, sottolinea questa mattina in conferenza stampa il Sindaco di Capaccio-Paestum Franco Alfieri: Lucio Battisti è la storia ma anche il futuro della canzone italiana, perché non c’è generazione che non ascolterà questo grande artista. La sua musica è pregna di tradizione e di innovazione. Tanti giovani verranno a Capaccio Paestum per avere un’opportunità, e nessuno meglio di Mogol è in grado di scoprire nuovi talenti.

La musica è molto più di una compagna, è consolatrice durante le guerre. Noi abbiamo altre guerre da combattere, per il progresso, per la qualità della vita, per la giustizia, per la democrazia. C’è bisogno di scoprire talenti per farci emozionare sempre più e c’è bisogno di poesia che incrocia il nostro pensiero.

La musica è importante, necessaria. Il festival è organizzato con il partenariato del Parco Archeologico Paestum e Velia, l’Unione Nazionale Comunità Montane, il Centro Europeo Toscolano (CET) di Mogol, Grandi Festivals Italiani, Casa Sanremo e realizzato grazie agli sponsor Banca Credito Cooperativo di Aquara, BMW Gruppo Center Salerno, Essepharma, Tecnoscuola, Arte5.0 e La Fiammante