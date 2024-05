Battipaglia: imprenditore denunciato per illecito smaltimento di rifiuti e abusivismo edilizio

Un’operazione congiunta dei Carabinieri Forestale di Capaccio Paestum e delle Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos Salerno ha portato al sequestro di un’area di 2000 metri quadri e alla denuncia di un imprenditore per illecito smaltimento di rifiuti e abusivismo edilizio.

Le contestazioni

Nel corso di un controllo in un fondo di proprietà dell’imprenditore a Battipaglia, i militari e le Guardie AK hanno accertato che l’uomo aveva avviato un’attività di scavo per la rimozione del terreno vegetale e il successivo tombamento con rifiuti di diverse categorie merceologiche, tra cui inerti da costruzione, rifiuti indifferenziati, plastica, rifiuti erbacei e terre di scavo.

Lo scavo, di circa 100/120 metri quadri, era stato parzialmente riempito con rifiuti speciali non pericolosi, ma anche con rifiuti pericolosi, tra cui residui di vecchie pluviali in cemento amianto.

Le denunce

L’imprenditore è stato denunciato a piede libero per violazioni al D.Lgs 152/2006, tra cui l’illecita gestione di rifiuti, per violazione alle nuove disposizioni della Legge n.137 del 09/10/2023 (che ha convertito l’art.6 ter del D.L. n.105/2023) per aver abbandonato su suolo nudo rifiuti speciali non pericolosi, e per violazioni al testo unico dell’edilizia DPR 380/2001, avendo realizzato opere edilizie senza autorizzazione.

L’area interessata dagli illeciti è stata sottoposta a sequestro preventivo.