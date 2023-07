Eboli: L’Arena Sant’Antonio di Eboli ospita il “rì·de·re festival”

Si intitola “rì·de·re festival”, è il primo vero e proprio festival della stand-up comedy della Piana del Sele, in programma ad Eboli.

Due le date, 5 e 6 agosto, per dare modo a tutti sia di godere di uno spettacolo straordinario con gli stand-up comedians più richiesti del momento, sia anche per consentire agli appassionati di trascorrere due serate, una dietro l’altra, nel periodo agostano solitamente dedicato alle ferie dal lavoro, quando maggiormente si è disposti al divertimento, specie se all’aria aperta.

La location

Non a caso la location scelta dagli organizzatori è la suggestiva arena Sant’Antonio, adiacente al museo MOA, uno spazio capace di diverse centinaia di posti a sedere per garantire visione e comodità agli spettatori.

Prima l’idea, poi l’organizzazione si devono al collettivo “rì·de·re ” , che ha già all’attivo altre organizzazioni e produzioni simili , affiancato dall’ associazione “Rumore Rosa”, famoso punto di ritrovo per i giovani ebolitani.

Il collettivo ha già esperienze specifiche, proprio a “rì-de-re” si devono i vari appuntamenti con la stand-up comedy che hanno interessato lo scorso inverno la città di Eboli, con spettacoli seguitissimi e particolarmente apprezzati da un folto pubblico proprio all’interno del Rumore Rosa. Ogni singola serata ospiterà lo spettacolo di un comedian, gli spettatori potranno scegliere se seguirne una oppure partecipare con una sorta di abbonamento ad entrambe le serate.

Il Programma

Si inizia il 5 agosto, con una comedian al femminile, dal nome esotico, ma dall’origine totalmente italiana. Classe 1993, Yoko Yamada porta sul palco con uno stile nuovo e una narrazione esilarante la sua battaglia per trovare un equilibrio nella sua quotidianità a Venezia, tra equivoci e contraddizioni, con un padre giapponese e una madre bresciana.

Il giorno dopo, 6 agosto, sul palco dell’ Arena Sant’Antonio salirà un comico campano: Carmine Del Grosso, beneventano, comico, autore e podcaster.

Un festival unico nel suo genere che calamiterà l’attenzione di un grande pubblico.