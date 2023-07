Eboli: il Forum bacchetta l’assessore che nel frattempo però predispone “navette gratuite per il Giffoni Film Festival”

Sono 92 i ragazzi di Eboli che faranno parte della giuria Giffoni Film Festival e che potranno usufruire del trasporto gratuito con navetta allestito dal Comune di Eboli su proposta dell’Assessore alle Politiche Giovanili, Alessia Palma. Si facilita così e in questo modo la partecipazione dei giovani ebolitani alla 53esima edizione del Giffoni Film Festival. In particolare si tratta di ragazzi la cui età varia dai 6 ai 18 anni che potranno così partecipare ad una delle più interessanti manifestazioni del panorama nazionale e internazionale.

L’iniziativa

“Si tratta solo di una delle iniziative dedicate alle fasce giovanili della città, per le quali, sono stati avviati numerosi progetti, a partire dalle manifestazioni musicali, di spettacolo e di integrazione che arricchiranno il calendario estivo in città, attuando il progetto di recupero di spazi finalizzato alla realizzazione di un centro di aggregazione a loro prettamente dedicato”, si legge in una nota stampa diffusa dallo Staff del Sindaco.

Tra le priorità dell’assessore Palma, l’adeguamento della sede del Forum dei giovani

I ritardi negli interventi strutturali presso la sede del Forum dei Giovani, invece, sono attribuibili agli uffici competenti. “Per quanto riguarda invece l’adeguamento dei locali del Forum dei giovani è tra le priorità dell’Assessore alle Politiche Giovanili Alessia Palma che, già prima di ricevere la richiesta da parte del Forum, pervenuta al Comune solo a fine maggio, aveva incaricato gli uffici preposti di predisporre le attività conseguenziali”.

Se nulla si è fatto ad oggi, quindi, la colpa è attribuibile ad altri. “In attesa dell’approvazione del bilancio di previsione, i fondi disponibili non possono coprire completamente le spese necessarie. Nelle more dunque verranno effettuati i lavori più urgenti”.