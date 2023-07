La Madonna degli Angeli finalmente è arrivata in Brasile

La statua della Madonna degli Angeli, fatta realizzare ex novo per i sacchesi residenti in Brasile, è giunta a destinazione, dopo il suo lungo viaggio oltreoceano.

Si concretizza il forte desiderio della comunità cilentana sacchese che, negli anni, per esigenze di emigrazione, ha messo radici oltreoceano senza tuttavia dimenticare il senso religioso ed il legame viscerale alle origini cattoliche del proprio luogo di origine. La statua è stata realizzata grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale, dell’Associazione Sacchesi d’America, della comunità sacchese locale e di quella residente in Brasile. È stata prodotta a Napoli, nella bottega d’arte del maestro Costabile Cantone, noto scultore che realizza presepi e immagini sacre anche per lo Stato del Vaticano.

La trepidante attesa è finita

Finalmente è arrivata in Brasile l’icona sacra della Madonna degli Angeli tanto cara all’intera comunità dei Sacchesi.

Realizzata grazie ad un “ponte” ideale che ha unito gli abitanti di Sacco-New York-Niteroi .

Una sinergia resa possibile dalla grande devozione che i Sacchesi hanno dimostrato nei secoli alla Vergine Maria degli Angeli .

Il senso di comunità si rinnova attraverso un simbolo identitario religioso che tiene stretti, nonostante le enormi distanze geografiche, i cuori dei sacchesi.

Il Sindaco di Sacco, Franco Latempa, dichiara che la realizzazione della statua «è un segno della volontà dell’Amministrazione Comunale di ripristinare e consolidare i rapporti tra la comunità locale di Sacco e i sacchesi residenti all’estero».

L’obiettivo è creare le condizioni per un turismo delle radici e una residenzialità rivolta ad alcuni periodi dell’anno. Il progetto comunale è stato avviato nel 2017 e si sta attuando grazie all’impegno del Delegato ai Rapporti con i sacchesi emigrati, Raimondo Tedesco.

Consolidamento dei rapporti con le comunità sacchesi all’estero

Tutto ciò che si realizza trova la forza nel forte senso di comunità, a partire dagli amministratori e il primo cittadino. Infatti, nel 2019, il Sindaco Latempa si era recato a New York insieme a una delegazione di consiglieri per celebrare il centenario dell’Associazione Sacchesi d’America. Durante questa visita è stato deciso di consolidare il rapporto anche con la comunità sacchese residente a Niterói, una cittadina dello Stato di Rio de Janeiro in Brasile. In quest’ottica, è stata realizzata la statua della Madonna degli Angeli, venerata a Sacco e fortemente legata alla comunità sacchese.

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto, nonché a don Carmine Pascale in Brasile e a don Ernesto Nunziata per la loro disponibilità .