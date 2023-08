Intervento chirurgico record ad Eboli: asportata una voluminosa neoformazione renale sanguinante in una paziente di 58 anni

La notizia è di quelle che fanno bene sperare sempre. Nella giornata di ieri è stato eseguito un importante intervento chirurgico d’urgenza presso l’ospedale Maria Santissima dell’Addolorata di Eboli. Il dottor Alberto Glielmi coadiuvato dal dottor Nicola Miniaci ha asportato una voluminosa neoformazione renale sanguinante in una paziente di 58 anni del modenese in condizioni gravissime dopo che la riduzione dei livelli di emoglobina avevano fatto temere il peggio.

L’intervento

Grazie al tempestivo intervento dei medici del reparto di Chirurgia Generale dell’ospedale di Eboli diretto dal dottor Sparavigna e dopo due ore per il delicato intervento di asportazione della massa tumorale la paziente non è più in pericolo di vita.

“Il reparto di Chirurgia generale di Eboli ha ripreso in pieno la propria operatività grazie ad un numero crescente di chirurghi attratti dalle nuove direzioni di Reparto e di Presidio. La buona sanità trionfa sempre e queste notizie, soprattutto in un momento così delicato sul fronte sanità pubblica, fanno sempre più sperare”, commenta Vito Sparano della UIL Funzione Pubblica.