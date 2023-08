Eboli: “Un sasso per un sorriso”. Dipingono pietre e le donano agli anziani e ai commercianti del paese

L’ultima iniziativa artistica di applicazione collettiva porta la firma di Nuova Favolandia e vede coinvolti in una pratica di laboratorio esperienzale decine di bambini di età scolare. Tante pietre piatte a disposizione e tra colori e tecniche utilizzate le pietre sono diventate souvenir da donare alla gente del paese. “Due giorni intensi di passeggiate tra piazza e strade, seminando sassi colorati, incontri speciali ed emozionanti con i negozianti e gli anziani, abbiamo scambiato fiori, sassi e sorrisi ricevendo carezze e dolci parole” sostengono le ideatrici del progetto che porta a firma di Nuova Favolandia.

Eboli a colori

“Prima di andare in ferie abbiamo pensato di riempire le stradine di Eboli di mille colori, finalmente con i bimbi abbiamo potuto aderire ad Un sasso per un sorriso, l’iniziativa si solidarietà che vede sassi lasciati in punti nevralgici ma nascosti delle città e donare sorrisi a chi involontariamente li raccoglie”.

Tra sorrisi e solidarietà

Già diversi mesi fa ad Eboli su idea e iniziativa della maestra Valentina Centola sorrisi e colori vennero donati alla comunità locale incassando una partecipazione importante anche in termini di adesioni.