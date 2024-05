Agropoli, festa della mamma dedicata all’Ucraina: un messaggio di pace per le mamme e i bambini in guerra

La presidente dell’Associazione Ami, dott.ssa Elvira Serra, in collaborazione con il Comune di Agropoli, ha deciso di dedicare la giornata della Festa della Mamma alle donne e ai bambini che in queste ore vivono il dolore della guerra in Ucraina.

Un segno di solidarietà

L’iniziativa, che si terrà in Piazza Vittorio Veneto dalle ore 11:00, vuole essere un piccolo segno di solidarietà verso chi sta affrontando le terribili conseguenze del conflitto. “Tante mamme e bambini sono meno fortunati dei nostri – ha dichiarato la dott.ssa Serra – possiamo almeno dare un piccolo segno di vicinanza a chi vive in territori colpiti dalle atrocità della guerra e che sono in attesa della Pace“.

Un momento di riflessione

La giornata sarà anche un momento di riflessione sulla pace e sul valore della vita. Saranno presenti autorità civili e militari, oltre a rappresentanti di associazioni e gruppi locali. “Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questo evento – ha concluso il Sindaco di Agropoli – per esprimere la nostra solidarietà alle vittime della guerra e per lanciare un messaggio di pace“.