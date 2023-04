Incidente a Capaccio Paestum: ferito 62enne a bordo del veicolo

L’auto è andata distrutta ma, fortunatamente, l’uomo a bordo del veicolo, un imprenditore agricolo di sessantadue anni, ha riportato solo lievi ferite.

La dinamica del sinistro

L’incidente è avvenuto questa mattina in via Gromola Varolato, nel comune di Capaccio Paestum.

La Punto, per cause ancora da accertare, si è scontrata con una Wolfswagen guidata da un 52enne della zona, anche a quest’ultimo, per fortuna, sono state riscontrate solo lievi ferite.

Ferito un 62enne a bordo dell’auto

L’impatto, tuttavia, è stato spaventoso tanto che alcuni pezzi della Fiat Punto sono finiti sulla carreggiata rimasta chiusa al transito per diverso tempo.

I soccorsi

I due conducenti sono stati trasportati, per tutti gli accertamenti di routine, rispettivamente presso gli ospedali di Battipaglia e Vallo della Lucania.

Sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco di Agropoli oltre gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum.