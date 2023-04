Prestigioso Concorso di Musica Internazionale: anche un cilentano tra i vincitori

Arriva un prestigioso riconoscimento per un talento musicale, figlio del Cilento, Vito Giuseppe Garofalo, nato e cresciuto a Licusati nel comune di Camerota.

Vito ha partecipato con successo ad un concorso internazionale di musica

Il concorso, che ha visto la partecipazione di alcune delle orchestre e associazioni musicali più importanti del mondo, si è svolto in diverse fasi, tra cui una prova dal vivo a Vienna e l’invio di alcuni brani composti da noi stessi.

La competizione

Nonostante la competizione fosse estremamente agguerrita, con la partecipazione di ben 10.000 concorrenti, Vito Giuseppe Garofalo è riuscito a farsi valere ottenendo il terzo premio nella sua categoria. Grazie alle sue abilità con il clarinetto, strumento in cui è laureato, ha eseguito il celebre pezzo di Wolfgang Amadeus Mozart “Konzert in A Major, K 622”.

Ma le abilità di Vito non si sono fermate qui. Per il pianoforte, infatti, ha composto la magnifica composizione “Francesca”, che gli ha permesso di ricevere diverse menzioni speciali. Il suo talento è stato ulteriormente coltivato attraverso gli studi presso il conservatorio di Avellino ed il conservatorio di Lugano.

Una passione che parte da lontano e che si rinnova ogni giorno con dedizione

Ora, Vito Giuseppe Garofalo ha deciso di portare la sua esperienza musicale a Milano, dove insegna con passione e dedizione.

Il successo di Vito è un chiaro esempio di come la passione, la dedizione e la determinazione possano portare a grandi risultati. La sua esperienza dimostra che con la giusta preparazione e l’impegno costante, è possibile raggiungere traguardi importanti nel mondo della musica, anche in competizioni di livello internazionale.

La soddisfazione da Camerota

Soddisfazione da tutta la comunità di Camerota e Licusati, orgogliosi di avere un talento come Vito Giuseppe Garofalo tra i propri cittadini, un esempio per i giovani musicisti e per tutti coloro che vogliono intraprendere una carriera nel mondo della musica.

“Ringrazio Dio per questo incredibile risultato e dedico questo concorso ai miei nonni Vito e Domenico che mi guardano dal cielo, anche se non siete più al mio fianco… sarete ovunque sarò per sempre. Per tutti i bambini li fuori, credete sempre nei vostri sogni e non permettete a nessuno di tarparvi le ali, potete fare tutto quel che volete, basta impegnarvi ed avere rispetto di tutto e di voi stessi”, il commento di Garofalo.