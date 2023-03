Terzo Premio Internazionale “I Sogni di Rosemary”: ospite il Maestro Iginio Massari

Ospite d’eccezione per il Terzo Premio Internazionale “I Sogni di Rosemary”, la brillante adolescente, figlia del rinomato pasticciere Giuseppe Manilia, che ha perso la vita nel febbraio del 2020. Saranno infatti, il Maestro Iginio Massari e sua moglie Marì Damiani a ricevere il prestigioso Premio “Rosemary Manilia” con il merito di aver elevato la cultura della pasticceria italiana alla sua massima espressione. Mamma Rosita e papà Giuseppe continuano a dar vita ad interessanti iniziative con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare l’eccellenza. Un vero e proprio inno alla vita dove l’amore e la solidarietà rimangono ingredienti principali.

Il progetto

Un’occasione per concretizzare il progetto “Rosemary Giovani” che ha offerto la possibilità ad alcuni studenti del comprensorio di seguire un corso di alta pasticceria con la sapiente guida del Maestro Pasticciere Giuseppe Manilia e che quest’anno permetterà agli studenti una nuova interessante esperienza. L’Istituto Alberghiero di Sant’Arsenio e l’Istituto Tecnico per il Turismo di Montesano vivranno un momento importante con Iginio Massari, considerato il più grande Maestro Pasticcere italiano nel mondo, alle ore 16, 30. Alle ore 17, dopo una breve pausa, sarà dato il via alla serata: alle 17,30 l’inizio del Premio Internazionale dove saranno consegnate delle menzioni speciali collegate ai sogni di Rosemary. Tanti i momenti che si vivranno durante l’evento, che si prospetta ricco di emozioni. Tantissimi gli ospiti con la presenza, tra gli altri, della nota giornalista Maria Luisa Cocozza del Tg5, del giornalista, ideatore e curatore della rubrica Rai del Tg2 Eat Parade, Bruno Gambacorta, di Oreste Lo Pomo, capo della redazione giornalistica del Tg Rai Campania, Donna Imma e Don Matteo del Castello delle Cerimonie “La Sonrisa” volti noti della trasmissione in onda su Real Time “Il Boss delle Cerimonie”, autorità civili e militari. Saluti affidati al sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi. Presenti i colleghi pasticceri Apei del Maestro Manilia. Il Premio, che si avvale del patrocinio della Regione Campania, dell’associazione Artem, dell’Apei e dell’Academy Gambero Rosso vede la fattiva collaborazione dei seguenti sponsor: Banca Monte Pruno, Sidel , Workline divise, Casillo pubblicità, Agrimontana. Un ringraziamento giunge dalla famiglia anche ai colleghi e agli amici pasticceri. Presentano l’evento i giornalisti Claudia Monaco e Lorenzo Peluso, che si alterneranno nei diversi momenti della serata.

I commenti

“Il comune di Montesano sulla Marcellana è pronto ad accogliere le autorità del mondo della pasticceria, della stampa nazionale – ha affermato il Sindaco Giuseppe Rinaldi – le autorità e quanti hanno voluto bene a Rosemary e portano avanti il progetto con mamma Rosita e papà Giuseppe. E’ un momento di valorizzazione del territorio nel nome della solidarietà”. Un invito giunge dai familiari: “Vi aspettiamo – le parole di mamma Rosita – il 18 aprile presso l’Hotel Venezuela per continuare a vivere, tutti insieme, i sogni di Rosemary. Non mancate“