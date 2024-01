Inaugurato il nuovo Juventus Club Agropoli | VIDEO

Grande soddisfazione nelle parole del Presidente Antonio Oricchio per la costituzione di un club che mancava da tanto tempo ad Agropoli.

Gli obiettivi principali del direttivo saranno quelli di aggregare tutti i tifosi della Juventus e non solo tramite nuove iniziative e trasferta all’insegna della passione per i colori bianconeri.

Parole di grande orgoglio anche da parte del Vice Presidente Ivan Russo, felice di far parte di questo progetto portato avanti con la passione e i sacrifici per creare qualcosa che possa rimanere e crescere nel tempo.