In 3 sul motorino tra cui un bambino di un anno. Video diventa virale sui social. Multato il conducente

Il 16 luglio un video è diventato immediatamente virale sui principali social network. Nel filmato si poteva osservare un motociclo che percorreva l’autostrada A3 NA-SA con a bordo ben tre persone: il conducente, una donna e un bambino molto piccolo, completamente privo di casco protettivo. Grazie alla pronta attività investigativa intrapresa dal personale della Sottosezione Polizia Stradale di Angri, l’intera vicenda è stata rapidamente ricostruita. Gli agenti sono riusciti a identificare la targa del motociclo e risalire al suo proprietario, che si è rivelato essere anche il conducente immortalato nel video. Inoltre, è stato accertato che tra i passeggeri c’era la moglie del conducente e il loro figlioletto, un bimbo di appena un anno di età.

L’operazione

A seguito delle indagini, il conducente del motociclo è stato sanzionato per diverse infrazioni al codice della strada. Gli addebiti riguardavano il trasporto di un numero di persone superiore a quello consentito, il trasporto di un bambino di età inferiore ai 5 anni senza le adeguate misure di sicurezza e, inoltre, il trasporto di un passeggero privo di casco protettivo. Per tali violazioni, il conducente è stato punito con una sanzione pecuniaria di circa 400,00 euro.

Le raccomandazioni

Per precauzione e come misura di tutela della sicurezza pubblica, il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per un periodo di 60 giorni. Inoltre, il conducente è stato segnalato alle autorità competenti e dovrà rispondere di fronte al Tribunale per i Minorenni per quanto accaduto.

Questo episodio rafforza l’importanza delle norme sulla sicurezza stradale e invita tutti i conducenti a rispettare scrupolosamente le regole per garantire la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada. La circolazione su due ruote, in particolare quando si trasportano passeggeri, richiede una maggiore attenzione e responsabilità, specialmente quando coinvolge minori che necessitano di protezione particolare per la loro incolumità.