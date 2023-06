Arrestato in autostrada per detenzione e spaccio di stupefacenti: l’operazione della Polizia Stradale allo svincolo di Atena Lucana

Durante un normale servizio di vigilanza stradale, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di Nocera Inferiore per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione

L’operazione è avvenuta il 30 maggio scorso, quando un equipaggio della Sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina stava effettuando controlli lungo l’autostrada A2 “del Mediterraneo”. L’attenzione degli agenti è stata attirata dalla guida pericolosa del conducente di un’auto che transitava sulla corsia sud, nelle vicinanze dello svincolo di Atena Lucana.

Dopo ulteriori accertamenti, è emerso che il conducente non possedeva una patente di guida e aveva un precedente penale. Di conseguenza, è stata effettuata una perquisizione personale e veicolare, che ha portato al rinvenimento di oltre 100 grammi di cocaina, una sostanza stupefacente vietata.

L’arresto sull’autostrada A2 del Mediterraneo

Sulla base di queste prove, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato ai sensi dell’articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Successivamente, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Potenza, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro.

Questa operazione dimostra l’importanza della costante vigilanza da parte della Polizia Stradale per garantire la sicurezza delle nostre strade. La scoperta di un trafficante di droga in flagranza rappresenta una vittoria nella lotta contro il commercio illegale di sostanze stupefacenti, che rappresenta una grave minaccia per la società e la salute pubblica.

La Polizia di Stato continuerà a intensificare i controlli e le operazioni mirate per contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza di tutti i cittadini sulle nostre strade.

L’impegno delle forze dell’ordine nel combattere il crimine organizzato e proteggere la comunità rimane prioritario, con l’obiettivo di assicurare una società più sicura e libera dalla presenza di sostanze illecite.