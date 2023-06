Maggiore sicurezza sul territorio: ad Agropoli attivato controllo notturno della Polizia Locale

Da qualche giorno la Polizia locale di Agropoli ha intensificato le attività di controllo del territorio nelle ore serali e notturne.

Questa iniziativa è stata presa in risposta ai recenti casi di furti che si sono verificati in diverse zone della città. Il sindaco Roberto Mutalipassi ha chiesto al comandante Antonio Rinaldi di concentrare gli sforzi su questo fronte, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Le zone interessate

Le aree oggetto di particolare attenzione sono Moio, Moio alto, Frascinelle, Fuonti, Mattine e Madonna del Carmine, ma il pattugliamento si estende a tutto il territorio comunale. Questa iniziativa della Polizia locale rappresenta un valido supporto alle attività svolte quotidianamente dai Carabinieri della locale Compagnia, i quali sono già impegnati nella lotta contro la criminalità e la prevenzione di reati.

È importante sottolineare che questa misura non rappresenta la soluzione definitiva al problema, così come non lo è l’installazione di telecamere di videosorveglianza in alcune vie, come via Piano delle Pere. Tuttavia, essa è un segnale tangibile di vicinanza e interesse da parte dell’amministrazione comunale nei confronti delle problematiche sollevate dai cittadini, dimostrando una volontà concreta di affrontare i problemi legati alla sicurezza.

Più controlli e maggiore sicurezza sul territorio

Inoltre, durante le attività di controllo straordinario svolte ieri sera, sono stati individuati e sanzionati degli illeciti relativi ai distributori automatici di bibite aperti 24 ore su 24. Questo dimostra come l’impegno delle forze dell’ordine si estenda a tutte le sfere della sicurezza cittadina, includendo anche aspetti quali il rispetto delle norme commerciali.

Il sindaco Mutalipassi ha sottolineato che queste attività di controllo del territorio notturno rappresentano solo una delle iniziative messe in atto per migliorare la sicurezza nella città di Agropoli. L’amministrazione comunale continuerà a lavorare a stretto contatto con le forze dell’ordine per implementare ulteriori misure e strategie volte a garantire una maggiore tranquillità e protezione per tutti i cittadini.

La presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio, unita all’impegno dell’amministrazione comunale, crea una sinergia importante nella lotta alla criminalità e nella promozione di un ambiente sicuro e vivibile per i residenti di Agropoli.