Il Comune di Roccadaspide incrementa i servizi di vigilanza sul territorio per garantire maggiore sicurezza ai cittadini

Il Comune di Roccadaspide, con lo scopo di tutelare i cittadini preoccupati per la loro sicurezza e per quella delle loro abitazioni visto anche l’alto numero di furti avvenuto, in tutta la zona e nei paesi vicini, negli ultimi mesi, ha affidato ad una società privata, individuata tramite apposita procedura di gara, il servizio di vigilanza dell’intero territorio comunale. Un modo per offrire un supporto valido e fattivo anche agli operatori della Polizia Municipale guidati da Giuseppe Miano e ai Carabinieri della Caserma di Roccadaspide sotto la guida del Maresciallo Domenico Castiello, quotidianamente impegnati in azioni di vigilanza e controlla sul vasto territorio di Roccadaspide.

Il servizio di sicurezza

Il servizio offerto dalla società La Torre Srl, con esperienza pluridecennale nel settore della sicurezza e con tutte le certificazioni per svolgere le attività secondo le norme di legge, prevede azioni di pattugliamento stradale a mezzo unità radiomobile operativa con a bordo una Guardia Giurata armata.

I cittadini potranno, grazie all’ausilio degli operatori specializzati, sentirsi più protetti e tutelati in quanto la zona sarà sottoposta a vigilanza notturna anche tramite servizi di ronda mirati a prevenire atti vandalici, furti e danneggiamenti e tramite minuziosi controlli visivi dei beni comunali.

Il personale della società, già operativa a Roccadaspide, resterà a disposizione delle forze dell’ordine e della Polizia Municipale per garantire azioni collaborative, sinergiche e continue anche in caso di richiesta di soccorso qualora, per esempio, qualcuno dovesse trovarsi faccia a faccia con i malintenzionati.

Ecco come si attiva il servizio per il soccorso

Nello specifico tramite il pulsante “panico” di colore rosso, collocato al centro del dispositivo Personal Tracker di cui è stata fornita la Polizia Municipale sarà possibile inviare una richiesta istantanea di soccorso con indicazione delle coordinate geografiche per favorire un tempestivo intervento; la Centrale Operativa, inoltre, potrà instaurare un colloquio con la persona in difficoltà, richiedere in qualsiasi momento la sua posizione ed attivare, in caso di necessità, l’opzione inseguimento per monitorare in tempo reale il suo spostamento.