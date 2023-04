Il Partito Comunista Italiano torna in Piazza ad Eboli

“Il coraggio di dire quello che altri non dicono”, è questo il tema del comizio organizzato per domenica 16 aprile in Piazza della Repubblica alle ore 11.00, dal Partito dei Comunisti Italiani di Eboli.

“Il coraggio di dire quello che gli altri non dicono”

Gli uomini e le donne della sezione Mario Garuglieri di via Umberto Nobile tornano in piazza per parlare alla Città con “il coraggio di dire quello che altri non dicono”.

Analisi politica e stallo amministrativo, ritardi e disservizi, ostaggio di chi vuole poltrone e stop delle attività politiche amministrative.

Gli interventi

A fare il punto della situazione Francesco Chiagano di XD 390, giovane candidato alla carica di coordinatore del Forum dei Giovani che affronterà quelle che sono le tematiche più vicine ai giovani; Elvira Migliorini e Alfonso Del Vecchio del direttivo PCI Eboli. L’analisi politica e amministrativa, ad un anno e mezzo di amministrazione Conte, non farà sconti a nessuno.

Dalle Politiche Sociali alla Sanità, dalla Pubblica Istruzione al Bilancio, dalla Sicurezza ai Lavori Pubblici passando per le Politiche Giovanili e Cultura. L’appuntamento è in piazza della Repubblica alle ore 11.00 di domenica 16 aprile.