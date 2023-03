Il famoso pizzaiolo Errico Porzio nel Cilento per inaugurare una pizzeria di un giovane pizzaiolo

Il primo marzo del 2023 è stato un giorno di grande importanza per il pizzaiolo cilentano Armando Lerro, che ha spostato la sua pizzeria da Omignano a Castelnuovo Cilento.

Il nuovo locale si trova alle spalle del birrificio artigianale Fiej ed è stato inaugurato con grande entusiasmo da numerosi clienti e amici, tra cui un ospite d’eccezione, il famoso pizzaiolo Errico Porzio.

Ecco chi è Errico Porzio

Porzio è conosciuto non solo per la sua fama sui social media, ma anche per i numerosi premi e riconoscimenti che ha ottenuto, tra cui il fregio di essere il fondatore di una delle migliori 50 pizzerie artigianali d’Europa. Durante la serata inaugurale, Porzio e Lerro, insieme ai loro collaboratori e all’istruttore della scuola pizzaioli qualità romana, Raffaele Bannò, hanno sfornato oltre 400 pizze per i tanti ospiti presenti.

Il coraggio e la professionalità di Armando Lerro

Armando Lerro è già stato protagonista di un nostro articolo, in cui abbiamo sottolineato il suo coraggio nel tornare nel Cilento dopo aver viaggiato per il mondo alla ricerca di nuove esperienze professionali. Anche se sappiamo che Lerro è un abile pizzaiolo, preferiamo attendere per giudicare la nuova gestione della sua pizzeria.

Sappiamo che Armando è bravo, ma non vi raccontiamo ancora nulla della nuova gestione perché vogliamo tornarci con calma e capire bene il lavoro che svolgerà nel rinnovato locale.

Al momento anticipiamo che gli interni sono molto curati, alcuni tavoli sono bellissimi (interamente in marmo) ed è anche molto luminoso. Tanti auguri ad Armando, alla sua fidanzata che lo accompagna da tempo ormai – nel loro percorso professionale – e a tutto lo staff.