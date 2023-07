Il Cilento a sostegno della Romagna: al via raccolta fondi per i comuni alluvionati

Una serata di raccolta fondi a sostegno della Romagna: l’organizzano il 9 luglio ad Acciaroli il Comune di Pollica, il Future Food Institute e il Gusto in occasione della Festa del Mediterraneo. La terra romagnola sta attraversando un periodo estremamente critico, ma questa situazione viene poco percepita. Migliaia di persone sono ancora senza casa, il settore agricolo è in ginocchio e le infrastrutture sono seriamente compromesse e necessitano di ricostruzione. Consapevoli di questa emergenza, il Comune di Pollica, il Future Food Institute e il Gusto hanno deciso di agire.

Un contributo concreto

Per offrire un aiuto concreto alle comunità colpite, i promotori dell’iniziativa hanno coinvolto le Comunità delle Terre della Dieta Mediterranea e il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni Unesco. L’obiettivo è raccogliere i fondi necessari per ripristinare gli orti comunali e i giardini delle scuole nei comuni colpiti dall’alluvione in Romagna, oltre a prendersi cura della terra e della biodiversità.

Un sostegno unito

L’iniziativa gode del sostegno di numerose organizzazioni e istituzioni, tra cui Coldiretti, Campagna Amica, Filiera Italia, Mater Agro, I Love Italian Food, Legacoop Agroalimentare, Legambiente Campania e BCC Monte Pruno. Inoltre, molte altre proposte di sostegno all’opera di ripristino si stanno progressivamente unendo all’iniziativa. I lavori di ripristino avranno inizio a settembre.

Una partecipazione di rilievo

All’evento parteciperanno sindaci e rappresentanti delle istituzioni, interpreti della cultura e della cucina italiana, agricoltori, chef, pescatori, atleti, artisti e promotori del “Vivere mediterraneo”, oltre agli ambasciatori della Dieta Mediterranea. Sarà un momento di celebrazione dei patrimoni culturali dell’agroalimentare italiano e si integrerà nel palinsesto della Festa del Mediterraneo di Pollica, che si terrà a Pioppi e Acciaroli dal 7 al 9 luglio.

La musica e la poesia del Mediterraneo

Durante l’evento, le note del folklore mediterraneo della Compagnia Daltrocanto accompagneranno i partecipanti, insieme alle parole del poeta Franco Arminio. Sarà un’occasione per unire le diverse espressioni artistiche e culturali, creando un’atmosfera di condivisione e solidarietà.