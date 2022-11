Alberi da frutto per le scuole di Poderia. L’iniziativa per la Festa dell’Albero

Anche Celle di Bulgheria partecipa alla Festa dell’Albero, storica campagna di Legambiente giunta alla sua ventesima edizione. L’iniziativa punta a sensibilizzare soprattutto i più giovani sull’importanza degli alberi nella lotta alla crisi climatica e all’insostituibile ruolo che svolgono per la tutela dell’ecosistema e della biodiversità.

Festa dell’Albero, l’iniziativa a Celle di Bulgheria

Domani, 18 novembre 2022, alle ore 10 presso il Plesso Scolastico di Poderia la locale associazione di Protezione Civile “Vincenzo D’Agostino” donerà all’istituto degli alberi da frutto. Questi saranno piantati nel giardino antistante l’edificio scolastico.

Alla Festa dell’Albero ha voluto fortemente aderire il Delegato Comunale della Protezione Civile, l’assessore Vincenzo Mastrolonardo, coadiuvato dal Presidente Francesco Mariosa. Hanno collaborato anche il Delegato Comunale all’istruzione Angelo Carelli e la Responsabile del Plesso Scolastico di Celle di Bulgheria Antonella Iuculano.

Il commento

Il Sindaco Gino Marotta è entusiasta della manifestazione intrapresa dai suoi consiglieri in occasione della Festa dell’Albero.

«I ragazzi – commenta la responsabile Iuculano – in questi giorni stanno lavorando ovviamente in merito alla tematica ed il 18 Novembre. Non vedono l’ora di mettere a dimora gli alberi, per poi condividere le loro riflessioni che sono state scritte su cartoncini a forma di foglia. Queste verranno appese sugli alberi già presenti nel giardino scolastico».

L’assessore Mastrolonardo ringrazia il Presidente Mariosa per l’ottima iniziativa intrapresa, volta alla salvaguardia e dell’educazione sull’ambiente da parte dei ragazzi.

Conclude il delegato all’istruzione Angelo Carelli il quale ha dichiarato di «essere contentissimo di questa bellissima manifestazione dedicata all’ambiete ed ai ragazzi, i quali oggi hanno un potere immenso, quello di poter cambiare le cose, questo è un momento cruciale per loro, educandoli e rendendoli partecipi».

La Festa dell’Albero si svolgerà in diversi comuni che hanno deciso di aderire alla campagna di Legambiente.