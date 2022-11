Agropoli, torna la Festa dell’albero. Ecco il programma

È in programma per i giorni 18, 19 e 21 novembre ad Agropoli, la Festa dell’albero. Tre giornate di sensibilizzazione per tutte le scuole del territorio comunale.

L’amministrazione comunale retta dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha organizzato tre appuntamenti di sensibilizzazione rivolte a tutti gli alunni delle scuole di Agropoli, in collaborazione con gli Istituti scolastici e le associazioni locali.

Festa dell’albero ad Agropoli, ecco il programma

Nello specifico, nel corso delle giornate, si provvederà alla piantumazione di piantine autoctone presso i cortili degli Istituti scolastici del territorio.

Nella giornata di venerdì 18 novembre alle ore 09:30 «G. Landolfi» e «Santa Maria delle Grazie», la piantumazione avverrà lungo gli scaloni «E. Balbo»; alle 10:30 «A. Cafarelli»- Moio e alle ore 11:30 «A. Mozzillo».

Sabato 19 novembre dalle ore 10:00 «G. Rossi Vairo», ore 10:30 Liceo Scientifico «A. Gatto», si procederà poi con l’Istituto «IIS Vico- De Vivo» e alle 11:30 Liceo Classico «A. Gatto».

Lunedì 21 novembre alle ore 09:30 scuola a «Cannetiello», a seguire «Scudiero»- via Verga e alle 11:30 «Mattine».

Il commento

«Si rinnova l’appuntamento con la Festa dell’albero, un momento importante per ribadire l’importanza di rispettare l’ambiente e la natura- fanno sapere da palazzo di città– abbiamo abbiamo scelto di interessare, oltre alle scuole di competenza comunale, anche gli Istituti superiori, il che rappresenta una novità rispetto al passato.

Siamo convinti che gli studenti, dall’Infanzia alla secondaria di secondo grado, siano i principali e più importanti attori che possono innescare un meccanismo virtuoso nella salvaguardia del patrimonio ambientale, che rappresenta il loro futuro».

Ecco quando è nata la Festa degli Alberi

A partire dal 2011, con la Legge n.10 del Ministero dell’Ambiente, la Giornata Nazionale degli Alberi viene celebrata ogni 21 novembre con l’intento di promuovere le politiche di riduzione delle emissioni, la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero e la vivibilità degli insediamenti urbani.

Accanto alle iniziative per la Giornata Nazionale degli Alberi si svolgono anche quelle per la Festa dell’Albero, un’iniziativa promossa da Legambiente dal 2008 e che ha radici che affondano nelle antiche tradizioni della nostra cultura.

Infatti, già gli antichi Romani precorsero l’odierna festa degli alberi: questi erano tutelati e conservati anche per motivi legati alla religione ed era consuetudine consacrare i boschi al culto delle divinità dell’epoca. Inoltre, la più grande festa silvana in epoca romana era la “Festa Lucaria” che cadeva il 19 luglio.