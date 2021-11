A Caselle in Pittari, l’appuntamento con la “Festa dell’albero” | 23 Novembre

CASELLE IN PITTARI. L’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Giampiero Nuzzo, ha inteso aderire anche quest’anno alla Campagna Nazionale dedicata agli alberi. In particolare all’iniziativa ambientalista “Festa dell’Albero”, promossa da Legambiente e che gode del Patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, per diffondere il rispetto e l’amore per la natura e per la difesa degli alberi.

Martedì 23 Novembre, in Località Valli – Pineta, nei pressi del Museo Virtuale Comunale “G. GUIDA”, a partire dalle ore 10.00 , saranno messi a dimora da parte di operatori della Comunità Montana circa trenta piante autoctone fornite dai vivai della Regione Campania.

Parteciperanno all’iniziativa ambientalista gli studenti della scuola primaria di Caselle in Pittari. Gli alberi piantati saranno poi consegnati e affidati nei prossimi anni ai bimbi nati nell’anno 2020 e anno 2021.

“Una giornata importante, che mira a creare un forte ed indissolubile legame tra le nuove generazioni ed il proprio territorio”– fanno sapere dal Comune.