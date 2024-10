Presentata la stagione teatrale del Mario Scarpetta di Sala Consilina

Il Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina è pronto a inaugurare una nuova ed emozionante stagione teatrale, con un programma ricco di spettacoli che promettono di coinvolgere e affascinare il pubblico. L’abbonamento comprende sette rappresentazioni di altissimo livello, con attori e registi di grande fama che sapranno portare sul palco un’ampia gamma di emozioni, dalla comicità alla riflessione.

Il programma del teatro comunale

Sabato 23 novembre si apre la stagione con Peppe Barra in “Buonasera a tutti”, uno spettacolo tratto dai suoi disordinati appunti, diretto da Francesco Esposito, che si preannuncia come un’esperienza unica, capace di mescolare sapientemente ironia e tradizione.

Il secondo appuntamento sarà mercoledì 12 febbraio, quando Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi saliranno sul palco con “Amanti”, una commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo, che promette di trattare con leggerezza e profondità le complesse dinamiche delle relazioni di coppia.

La stagione prosegue venerdì 10 gennaio con lo spettacolo “Nati ’80”, interpretato da Gino Rivieccio e Justine Mattera. Diretto da Antonio Ronga, questo spettacolo rappresenta un viaggio nella memoria e nella cultura degli anni ’80, tra nostalgia e humor.

Un altro grande appuntamento sarà mercoledì 26 febbraio con “Vicini di casa”, una commedia con Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alessandra Accia e Alberto Giusta, diretta da Antonio Zavatteri. Tratto dalla commedia sentimentale di Cesc Gay, questo spettacolo esplorerà con delicatezza e ironia i rapporti umani e di vicinato.

Mercoledì 22 gennaio, il pubblico potrà godersi Francesco Pannofino in “Chi è io?”, uno spettacolo scritto da Angelo Longoni, dove insieme a Emanuela Rossi, Eleonora Ivone e Andrea Pannofino, l’attore ci guiderà in un viaggio attraverso l’identità e la scoperta di sé stessi.

Il sesto appuntamento sarà sabato 1 febbraio, quando Francesco Procopio e Giancarlo Ratti porteranno in scena la divertente commedia “Grisù, Giuseppe e Maria”, scritta da Gianni Clementi e diretta da Pierluigi Iorio, che promette risate assicurate.

A chiudere la stagione sarà Sal Da Vinci con lo spettacolo “Sal Da Vinci Stories”, il venerdì 14 marzo. Accompagnato da Ernesto Lama, lo spettacolo, supervisionato artisticamente da Luca Miniero, sarà una celebrazione della musica e del teatro, in un mix perfetto di emozioni e talento.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 20:45 e si terranno presso il Teatro Comunale Mario Scarpetta, in via Cappuccini a Sala Consilina. Per informazioni sugli abbonamenti e i biglietti, è possibile contattare il botteghino del teatro o visitare il sito del Teatro Pubblico Campano.

Una stagione teatrale che si prospetta ricca di emozioni, risate e momenti di riflessione, perfetta per gli appassionati di teatro e per chi desidera trascorrere serate indimenticabili all’insegna della cultura.

Infoline 366.3259865

Il botteghino del teatro è aperto, per la campagna abbonamenti, il mercoledì dalle 18.00 alle 19.30. Nei giorni degli spettacoli, dalle ore 16.00 fino ad inizio spettacolo.