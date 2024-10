Serie D: la Gelbison cade in Sardegna. La partita termina 1 a 0

Sconfitta per la Gelbison nell’anticipo di campionato. Un goal di Piredda nella ripresa condanna i cilentani alla sconfitta.

Il primo tempo

Nella prima frazione, la partita è molto equilibrata con la Gelbison che mantiene il possesso di palla e il Sassari che prova a ripartire in contropiede. Non sono tante le occasioni da goal da segnalare se non un tiro di Dambros che termina alto sulla traversa. Termina così la prima frazione con il risultato di 0-0.

La ripresa

Nel secondo tempo parte meglio la squadra di casa alzando il proprio baricentro e creando diversi pericoli alla Gelbison; la partita si sblocca al 72’ quando Piredda è abile a sfruttare una corta respinta di Tartaro e depositare in rete il vantaggio per la squadra sarda. Nei minuti finali la Gelbison prova il forcing alla ricerca del pareggio, ma con scarsi risultati. L’incontro termina con il risultato di 1-0 per il Latte Dolce Sassari.