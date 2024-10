Gelbison Women super: le rossoblù non sbagliano, steso il Siracusa

La Gelbison Women vince ancora superando, al “Tenente Vaudano” di Capaccio, anche il Siracusa: termina 5-0 il match che vede una prestazione super delle ragazze rossoblù. Nel settimo turno della Serie C femminile il tecnico Emiliano Tarabusi sceglie dal primo minuto Costantino tra i pali con Orsi, Grecu, Borrelli e Visani nel pacchetto arretrato. Romeo, Valdes e Cicchinelli in mediana con Sacco, Vergari e Avallone di punta.

Gelbison Women: tutto facile con il Siracusa

La Gelbison passa praticamente subito: al 4′ un cambio di gioco trova Sacco sul lato sinistro del campo che scatta sul filo del fuorigioco arrivando sola davanti all’estremo difensore del Siracusa battuto con un diagonale basso che vale il momentaneo 1-0. Al 6′ le locali potrebbero raddoppiare ma Romeo, dopo un bell’inserimento, si allunga leggermente palla sul più bello consentendo l’uscita bassa del numero uno siculo. Passano altre due giri di lancette e la pressione delle rossoblù trova Visani mandare alto sopra la traversa. Il Siracusa, dal canto suo, prova ad alzare il baricentro senza impensierire mai però Costantino. Al 18′ da uno schema da piazzato Vergari cerca Avallone che per poco non stoppa a dovere la palla all’interno dell’area piccola. Al 28′ Visani sfiora ancora il raddoppio con una bella discesa di Visani che dai 20 metri calcia in porta trovando la traversa tra se e la rete. La seconda marcatura arriva dal dischetto con Vergari che viene stesa in area e Romeo che dagli undici metri resta lucida per il 2-0. Il tris, invece, giunge al 42′ dagli sviluppi di un corner che trova Grecu pronta di testa per l’incornata che porta le squadre negli spogliatoi.

Successo rossoblù per 5-0

Nella ripresa, cominciata sulla falsa riga della prima frazione, Valdes e Avallone nei primi cinque minuti calciano verso la porta sicula mancando di poco il bersaglio grosso mentre sul fronte opposto Costantino ci mette i guantoni su un tiro dalla distanza. Al 10′ Gelbison Women sempre in attacco con Sacco e Vergari che mancano da pochi passi il potenziale poker che però si concretizza poco prima del quarto d’ora con Vergari abile di testa a spedire in porta un cross proveniente dalla destra. Al 18′ azione fotocopia con Avallone a inzuccare sul palo più lontano per la quinta rete di marca cilentana. La gara scivola via con le padrone di casa a cercare ancora di fare male e le ospiti, senza grossa precisione, a tentare di accorciare le distanze come al 28′ quando Costantino chiude in corner. Termina cosi 5-0 con le cilentane che salgono a quota 15 punti in classifica.