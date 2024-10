Gelbison Women: rossoblù in campo per conservare l’imbattibilità stagionale

Torna nel week-end la Serie C femminile di calcio che vede impegnate nel girone C la Gelbison e la Salernitana. Quindici le squadre presenti con formazioni di Lazio, Puglia, Campania, Basilicata e Sicilia a contendersi la prima piazza valida per la promozione in B e ad allontanare i tre posti che valgono la retrocessione in Eccellenza.

Serie C femminile: in campo solo la Gelbison Women, riposa la Salernitana

Settimo turno alle porte per la manifestazione nazionale, quello di domenica, con la Gelbison Women in casa. Le rossoblù, al terzo posto in classifica, saranno di scena al “Valentino Giordano” di Castelnuovo Cilento dove arriverà il Siracusa. Le cilentane, guidate dal tecnico Tarabusi, sono reduci da tre vittorie e tre pareggi, quest’ultimi arrivati con le prime della classe già incrociate, fronteggeranno le sicule che hanno racimolato tre soli punti sino ad ora, grazie ad una vittoria a fronte di cinque passi falsi. Per l’undici di capitan Michela Romeo possibilità di accorciare in particolare sul Trastevere atteso in trasferta dal Frosinone. Turno di riposo, invece, per la Salernitana che dopo il successo interno contro il Montespaccato per 3-1. giunto al “Volpe”, tornerà di scena la prossima domenica in trasferta contro la Roma Calcio Femminile.

Coppa Italia: campane nel gruppo 3

La LND ha ufficializzato i gironi della Coppa Italia per le 45 squadre partecipanti al campionato nazionale di Serie C Femminile. Nel gruppo 3 sono state inserite le tre campane ovvero Salernitana, Villaricca e Gelbison. I sorteggi per determinare gli incontri si terranno mercoledì 30 ottobre, alle ore 12.00, presso la sede del Dipartimento Calcio Femminile. Il calendario della competizione è già definito: la prima giornata si disputerà domenica 8 dicembre, seguita dalla seconda il 15 dicembre e dalla terza il 22 dicembre, con tutte le partite in programma alle ore 14.30. La vincitrice del girone accederà direttamente agli ottavi di finale, previsti per il 2 marzo 2025.