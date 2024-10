Serie C femminile: la Gelbison mira alla vetta, Salernitana alla riscossa

Torna nel week-end la Serie C femminile di calcio che vede impegnate nel girone C la Gelbison e la Salernitana. Quindici le squadre presenti con formazioni di Lazio, Puglia, Campania, Basilicata e Sicilia a contendersi la prima piazza valida per la promozione in B e ad allontanare i tre posti che valgono la retrocessione in Eccellenza.

Serie C femminile: trasferta sicula per la Gelbison

Sesto turno alle porte per la manifestazione nazionale, quello di domenica, con la Gelbison in trasferta e la Salernitana in casa. Le rossoblù saranno di scena in Sicilia con il Giovanile Rocca, team messinese neopromosso proprio come quello cilentano. Le ragazze di mister Tarabusi ripartiranno forti dei 9 punti messi in cassaforte e dell’imbattibilità mantenuta fino ad ora, con due successi e tre pareggi rimediati. Ad attendere l’undici capitanato da Michela Romeo un match sulla carta abbordabile, visto il solo punto racimolato dal team siculo. Sul medio periodo, poi, per le rossoblù a giocare a favore potrebbe essere anche il calendario. Superati, infatti, gli scogli Roma Calcio Femminile e Trastevere, prime due della classe, e Frosinone, terzo ma con una gara in meno e virtualmente alla pari con le due capolista. Nelle prossime due giornate, ad esempio, il Frosinone affronterà proprio Trastevere e Roma Calcio Femminile. Ipotizzabile, quindi, vedere una Gelbison ancora più vicina alla vetta nelle prossime giornate.

Salernitana: turno interno con il Montespaccato

Per le ragazze di Tarabusi le due vittorie in campionato sono arrivate dai match con Montespaccato e Salernitana, che domenica si incroceranno al “Volpe”. Per le granata, con tre lunghezze in graduatoria, momento non semplice dopo le due sconfitte rimediate con Lecce e Frosinone, coach De Risi spera di ritrovare dal primo minuto il portiere Pascale, assente nell’ultimo match, e capitan Olivieri, uscito a metà primo tempo domenica scorsa per un problema fisico. Ad arrivare a Salerno saranno le laziali del Montespaccato che nonostante un buon organico chiudono la classifica con zero punti. Le capitoline arriveranno in Campania dopo il turno di sosta osservato la scorsa settimana con la possibilità, quindi, di poter lavorare per quindici giorni preparando la sfida al meglio contro la Salernitana.