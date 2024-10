Serie C femminile: la Gelbison tiene testa alla capolista Trastevere

La domenica di Serie C femminile vedeva impegnate Gelbison e Salernitana. Le due compagini del nostro territorio sono scese in campo nel quinto turno del girone C, raggruppamento comprendente team di Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia.

Serie C femminile: la Gelbison acciuffa il Trastevere

Al “Giordano” di Castelnuovo le cilentane guidate da mister Tarabusi ospitavano il Trastevere, capolista del raggruppamento e sempre vittorioso nelle quattro gare giocate. La Gelbison è partita con Costantino tra i pali, Visani, Grecu, Maddaluno e Orsi in difesa con Cicchinelli, Romeo e Valdez nel mezzo e Sacco, Lanzetta e Vergari davanti. Le laziali partono forte e costringono subito Costantino a sporcarsi i guantoni. Sullo sviluppo di un corner, poi, le trasteverine passano con Serao e a distanza di pochi minuti, sempre da calcio d’angolo, trovano il raddoppio praticamente in fotocopia con Lore. La prima frazione di gioco si chiude cosi con le ospiti avanti di due reti. Negli spogliatoi Tarabusi scuote la squadra che approccia meglio nella ripresa. La Gelbison, infatti, accorcia le distanze con Lanzetta, abile a mettere in rete un cross teso di Visani. Il Trastevere, dal canto suo, cerca la terza rete aprendo però il fianco alle rossoblù che nei minuti finali direttamente da corner trovano il jolly di Valdez che sorprende Martinoli, portiere trasteverino, per il definitivo 2-2. La Gelbison sale a 9 punti, forte di due successi e tre pareggi, restando a -4 dalla vetta condivisa dal Trastevere e dalla Roma Calcio Femminile, fermate sul risultato di 1-1 sette giorni prima proprio delle cilentane che domenica prossima voleranno a Messina per giocare sul campo delle neopromosse del Giovanile Rocca, nel sesto turno del girone C della Serie C femminile.

Sconfitta la Salernitana

La Salernitana cade a Ferentino (FR) dove era di scena contro il Frosinone. Tra le granata doppio esordio: dal primo minuto, infatti, tra i pali c’è Giliberti ed in mediana Orefice. Coach De Risi schiera un 4-3-3 di partenza con De Lucia, Calvanese, Cozzolino e Apicella nel pacchetto arretrato, Falivene e Sabatino a completare il centrocampo con Orefice e con Colonnese, Olivieri e Cuomo nel tridente avanzato. Le ciociare, imbattute nelle tre gare giocate e reduci da due successi di fila, dopo una prima fase di studio passano al 7’ con Collova lesta a sbloccare il risultato sugli sviluppi di un corner. Le frusinati vanno, poi, vicino al raddoppio al 12’ con un tiro da fuori area di Bevilacqua che colpisce il palo.

La gara si sviluppa con le padrone di casa a cercare di tenere il possesso del pallone lasciando qualche ripartenza alle ospiti, che però non riescono a pungere con convinzione negli ultimi sedici metri. Il primo tempo, che vede Olivieri uscire per infortunio rilevata da Donnarumma, si chiude così con il Frosinone avanti di una rete con Giliberti a chiudere la saracinesca in un paio di circostanze, in particolare su Licari al ventesimo. Nella seconda frazione, iniziata sulla falsa riga della prima, la Salernitana prova a rispondere senza impensierire però particolarmente Siejka, estremo difensore avversario. Al 12’ Tata di testa sfiora il raddoppio per le locali che al 19’, su una punizione dai 20 metri, trovano il 2-0 con un jolly di Sgambato. Coach De Risi prova a mischiare le carte inserendo, con il passare dei minuti, Cuciniello, Ferrentino, Genovese e D’Orso.

Nel finale arriva anche il tris con Spagnoli che approfitta di un varco centrale presentandosi sola davanti a Giliberti. Dopo 4 minuti di recupero termina 3-0: la Salernitana resta così a quota 3 punti in classifica in attesa di ricevere, domenica prossima nel sesto turno di campionato, al “Volpe” il Montespaccato.