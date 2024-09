Serie C femminile: vincono Gelbison e Salernitana

Doppio successo nella seconda stagionale per la Salernitana Women 1919 e per la Gelbison, formazioni entrambe impegnate nel girone C di Serie C femminile, raggruppamento comprendente team di Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia.

Gelbison: successo in trasferta

Trasferta nel Lazio per la Gelbison che espugna il campo del Montespaccato, a Roma. Alle 15:30, le rossoblù tornavano in campo dopo il buon pari interno di settimana scorsa con il Frosinone. Mister Tarabusi si affida ad una formazione simile a quella del pari dell’esordio schierando dal primo minuto Costantino tra i pali, Visani, Grecu, Maddaluno e Orsi nel pacchetto arretrato a quattro. In mediana spazio a Cicchinelli, Romeo e Valdez con il tridente Sacco, Lanzetta e Vergari in attacco.

Le cilentane iniziano nel migliore dei modi passando avanti su calcio di rigore al 17′ con capitan Romeo, a segno dal dischetto proprio come sette giorni prima, con il Montespaccato a trovare il pari sempre dagli undici metri con Sciarretti al 43′. Ad inizio ripresa, però, Grecu porta nuovamente in vantaggio la Gelbison sugli sviluppi di un corner per il 2-1 finale che fa salire a 4 punti le vallesi, in attesa del derby del 22 settembre con la Salernitana.

Serie C femminile: vittoria per la Salernitana

Salernitana che parte con il botto in casa superando per 3-0 il Matera, se 16:30, allo stadio “Volpe”. Occasionissima in avvio per Cuomo che dal cuore dell’area trova pronta Garcia che a metà frazione chiude lo specchio a Falivene e Olivieri. Il Matera risponde, poi, al 25′ con Trotta che si coordina dal limite trovando la parte alta della traversa.

Al 35′ la gara si sblocca: Salernitana in vantaggio con capitan Olivieri che dall’interno dei sedici metri inquadra l’angolino più lontano. Passano tre minuti e arriva il raddoppio: Tulimieri, classe 2008, di sinistro gonfia la rete con Cuomo che un minuto dopo vede la sua punizione spegnersi di un nulla sul fondo.

Nella ripresa il Matera al 13′ spreca un rigore con Ventura che allarga troppo spendendo sul fondo.

Al 32′, invece, arriva il tris di D’Orso in mischia, spinge oltre la linea un assist al bacio di Olivieri. La Salernitana vince cosi per 3-0.