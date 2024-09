Serie C femminile: incrocio laziale per Gelbison e Salernitana

Parte nel week-end la stagione di Serie C femminile di calcio che vede impegnate nel girone C la Gelbison e la Salernitana. Quindici le squadre presenti con formazioni di Lazio, Puglia, Campania, Basilicata e Sicilia a contendersi la prima piazza valida per la promozione in B e ad allontanare i tre posti che valgono la retrocessione in Eccellenza.

Serie C femminile: domenica debutta la Gelbison

Il torneo della Gelbison, fresca di promozione dal massimo torneo dilettantistico regionale, partirà tra le mura amiche. Le rossoblù di mister Emiliano Tarabusi, che lunedì 2 settembre hanno svolto un Open Day riservato alle più giovani, iniziano allo stadio “Valentino Giordano” di Castelnuovo Cilento contro il Frosinone, candidato numero uno al successo finale. Banco di prova importante, quindi, per l’undici capitanato da Michela Romeo che alle 15:30 di domenica faranno il loro debutto assoluto nel campionato nazionale dopo il bagno di folla avuto con la presentazione ufficiale dello scorso 24 agosto in piazza a Vallo della Lucania.

Inizio in trasferta per la Salernitana

In contemporanea si avvia la stagione anche della Salernitana Women 1919, affidata alla confermata Valentina De Risi. Le granata, dopo la prima fase di lavoro in città ed il ritiro abruzzese di Pescasseroli, debutteranno in trasferta, nel Lazio, con il Grifone Gialloverde. Start identico a quello della passata stagione per l’undici capitanato da Giulia Olivieri che nelle ore scorse ha svelato ufficialmente la sua rosa. Tantissime conferme, per il gruppo che lo scorso anno centrò la salvezza in C con largo anticipo, qualche nuovo innesto con moltissime giovani di belle speranze in rosa. Sono 21, infatti, le nate dal 2002 in poi con “solo” quattro tesserate nate prima del 2000.

La rosa annunciata dalla Salernitana Women 1919

PORTIERI: Paola Giliberti 12, Maria Rita Pascale 1.

DIFENSORI: Marianna Apadula 27, Antonella Apicella 21, Dominga Pia Calvanese 26, Francesca Cicchetti 5, Simona Cozzolino 23, Margherita De Lucia 24, Gabriella Giurbino 13, Maria Donatella Marino 19.

CENTROCAMPISTI: Barbara Abate 99, Zaira Cuciniello 20, Giulia Falivene 8,

Simona Ferrentino 17, Sara D’Orso 14, Vittoria Genovese 33, Donata Piccolo 45, Serena Sabatino 7.

ATTACCANTI: Margaret Colonnese 11, Rossella Cuomo 9, Giovanna D’Aura 6, Angela Donnarumma 16, Giulia Olivieri 10, Patrizia Piscopo 30, Maria Gabriella Tulimieri 18.