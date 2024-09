Salernitana Women 1919: terminato il ritiro di Pescasseroli

La Salernitana Women 1919 ha terminato ieri il suo precampionato a Pescasseroli. Otto giorni nel cuore del Parco dell’Abruzzo per l’undici granata che parteciperà al torneo nazionale di Serie C femminile che vedrà il suo start l’otto settembre.



Salernitana Women 1919: le parole di coach De Risi

A parlare in casa granata è stata la coach Valentina De Risi che ha dichiarato:

“Il ritiro è andato molto bene, le ragazze hanno lavorando con grande intensità, entusiasmo ed abnegazione dando tutto quello che possono. Siamo sicuramente in fase di crescita dal punto fisico anche se, come normale, abbiamo avuto qualche acciacco. Ho un gruppo di giovani molto promettenti –continua la coach ai microfoni del club- che daranno, e ne sono sicura, molte soddisfazioni alla città di Salerno. Speriamo di ripartire dai risultati e dal gioco dell’anno scorso per provare, perchè no, ad avvicinarsi in classifica alle prime. Vogliamo dare fastidio a tutte provando ad avvicinare quanto più possibile i tifosi con delle prestazioni convincenti. Si comincia domenica 8 con il Grifone Gialloverde mentre il 15 avremo la prima in casa allo stadio Volpe. La speranza e di vedere tanta gente pronta a sostenere queste ragazze che sono l’altra faccia della città di Salerno”.

Le dichiarazioni del capitano Giulia Olivieri

.A far eco alle parole del tecnico anche il capitano Giulia Olivieri che aggiunge:

“Ci siamo ritrovati con un bellissimo paesaggio che abbiamo avuto la possibilità di conoscere con diverse escursioni. Abbiamo conosciuto tante persone del posto, tutte gentilissime, quindi oltre al tanto lavoro c’è stato anche tanto divertimento. Per quanto riguarda il campo –aggiunge Olivieri tramite i canali ufficiali granata- ripartiamo in buona parte dal gruppo dell’anno scorso. Abbiamo già fatto un bel lavoro con loro e dobbiamo continuare in questa direzione.

C’è un bel mix di giovani ed esperte, con tante conferme e qualche nuovo innesto. Vogliamo riconfermare quanto fatto nella scorsa stagione e, perchè no, migliorarci ancora di più toglierci qualche soddisfazione. Il campionato non sarà semplice, e lo sappiamo, sarà un torneo ancora più competitivo con molte squadre che si sono rafforzate. Partiamo subito l’otto settembre in trasferta col Grifone Gialloverde, ovvero una bellissima squadra, e diretta avversaria per la salvezza. Andremo in campo per i tre punti, mi aspetto una bellissima partita. Poi giocheremo in 15 in casa dove spero di vedere tanta gente pronta a tifare per noi”.