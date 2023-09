I “nonni civici” ritornano utili per il comune di Castellabate

Gli anziani residenti nel Comune di Castellabate d’età compresa tra i 65 e gli 80 anni compiuti, possono chiedere di svolgere sorveglianza presso le scuole o vigilanza presso musei, parco di Villa Matarazzo ed edifici di interesse storico – artistico dal 1° ottobre 2023 al 31 maggio 2024

I nonni civici a Castellabate sono ormai una figura consolidata. Già da alcuni anni gli anziani vengono impiegati in servizi sul territorio nel periodo di apertura delle scuole.

Una funzione ancora attiva all’interno della società

In generale, Il nome di nonni civici si riferisce a un’iniziativa sociale che, sviluppata in molteplici comuni del territorio italiano, prevede generalmente l’affidamento di servizi di volontariato urbano a persone anziane, per consentire loro di dedicare parte del proprio tempo libero allo svolgimento di compiti di utilità civica, in collaborazione con le forze dell’ordine, ricoprendo una funzione ancora attiva all’interno della società ed esprimendo le proprie potenzialità individuali.

Tali iniziative si iscrivono in un più ampio quadro di promozione dell’integrazione sociale, il cui riferimento normativo è offerto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, recante il titolo “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, e dalle leggi regionali.

Modalità di partecipazione

Gli interessati sono invitati a compilare il modello di domanda ( in distribuzione presso l’Ufficio Politiche Sociali e/o scaricabile dal sito del comune) e di presentarlo all’Ufficio Politiche Sociali in via Roma a Santa Maria di Castellabate ENTRO E NON OLTRE il 15 settembre allegando la seguente documentazione:

1. ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’,

2. DICHIARAZIONE DEL MEDICO DI FAMIGLIA ATTESTANTE L’ IDONEITA’ ALL’INCARICO (la mancata presentazione di tale certificazione sarà motivo di esclusione),

3. FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.