Giungano, vero le elezioni: sfida tra Franco Orlotti e Sabrina Palumbo

Manca pochissimo alla presentazione ufficiale delle liste elettorali e a Giungano sembra essere confermata la corsa a due per amministrare il comune. Giuseppe Orlotti, ex luogotenente dell’Esercito Italiano da un lato e Sabrina Palumbo, avvocato, dall’altro, questo il nome dei due candidati alla carica di sindaco.

I due candidati a sindaco

Sabrina Palumbo è la figlia del compianto Franco che fu sindaco di Giungano per tre mandati consecutivi, ossia dal 2004 al 2018. Palumbo, pur nuova sulla scena politica, ha deciso di correre da capolista incoraggiata da alcuni residenti che l’hanno, come da lei dichiarato, invitata a mettersi in gioco.

Giuseppe Orlotti è il sindaco uscente del comune, la sua carriera politica è stata vissuta, in passato, anche accanto a Palumbo della cui amministrazione è stato vicesindaco.

Dopo cinque anni da primo cittadino ora ritorna in gara da capolista sostenuto da molti componenti della compagine in carica a cui si sono aggiunti nuovi giovani volti, alcuni provenienti dal mondo dell’associazionismo giunganese.