Elezioni a Giungano, l’annuncio di Sabrina Palumbo: “Mi candido a sindaco”

Sabrina Palumbo, avvocato, figlia del compianto Franco, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco nel comune di Giungano per le elezioni amministrative in programma il 14 maggio. La professionista cilentana punta ad amministrare il comune portando avanti il progetto di sviluppo iniziato dal papà, già sindaco del centro collinare e di Capaccio Paestum.

Le parole di Sabrina Palumbo

“Da mesi, una inaspettata onda di affetto mi sta accompagnando in una scelta difficile e meditata. All’inizio di questo percorso, ero certa che non avrei ceduto alle sollecitazioni di tante persone, giovani e meno giovani che mi chiedevano di scendere in campo, di garantire un impegno concreto per Giungano – afferma la giovane candidata sindaco – All’inizio, sorpresa, ma compiaciuta e lusingata, mi sono limitata ad ascoltare, ad interpretare gli sguardi, le speranze, le espressioni di ognuno e a memorizzare tutto, certa che poi questo avrebbe fatto la differenza. Cosi è stato. La differenza l’avete fatta proprio voi con ciò che mi avete trasmesso”.

I motivi della candidatura

La giovane professionista del foro di Vallo della Lucania spiega, quindi, le ragioni che l’hanno portata alla candidatura.

“Ho Giungano nel cuore e per questo mi candido a sindaco della mia straordinaria comunità. Mi candido perché credo fermamente in ciò che dico, certa che i pensieri e i valori definiscano ciò che siamo. Mi candido perché ho avvertito forte il peso di una responsabilità civica e morale: smettere di stare a guardare le cose che non vanno e tentare, ad ogni costo, di cambiarle – conclude l’avvocato Palumbo – Mi candido perché non c’è più tempo e serve coraggio: a me lo avete trasmesso Voi ed insieme, sono certa, senza paura e da cittadini liberi, riprenderemo a scrivere pagine straordinarie per Giungano”.