Giungano, Sabrina Palumbo si candida: “Porterò avanti i valori di papà”

Le elezioni amministrative propongono una sfida particolare a Giungano. Sabrina Palumbo, figlia del compianto Franco che per quasi 13 anni ha guidato il centro cilentano (oltre che Capaccio Paestum) sfiderà Giuseppe Orlotti, primo cittadino uscente e delfino proprio di Palumbo, scomparso nel 2019.

Perché la scelta di candidarti?

Ho scelto di intraprendere questo percorso perché ho risposto alle richieste di tanti cittadini che hanno fortemente voluto questa candidatura, ma l’ho fatto soprattutto perché sento forte il dovere morale di risollevare le sorti della mia comunità.

La politica è stata anche “crudele” con tuo padre, sfiduciato dalla carica di sindaco di Capaccio Paestum poco prima della sua morte, perché hai scelto di entrare in questo mondo che spesso hai criticato?

Quello a cui abbiamo assistito non ha nulla a che fare con la politica. Per me la politica è visione e programmazione.

Come ti poni nei confronti dell’attuale amministrazione e in particolare del sindaco uscente Giuseppe Orlotti?

Io e l’attuale sindaco abbiamo visioni e pensieri molto differenti, che chiaramente rispetto ma non condivido. Da qui la mia scelta di candidarmi in antitesi all’attuale amministrazione.

Tuo padre è stato per molti anni sindaco di Giungano. Ritieni che il percorso da lui intrapreso sia stato interrotto negli ultimi anni?

Credo sia sotto gli occhi di tutti che Giungano negli ultimi anni abbia vissuto un’ innegabile battuta d’arresto.

Quali insegnamenti di tuo padre ti saranno utili in questa esperienza politica e cosa pensi possa differenziarti da lui?

Io di mio padre conservo i principi, i valori e l’alta moralità che lo distingueva, certamente vivrò questa esperienza alla luce di questi insegnamenti. Difficile dire cosa mi differenzi da lui, credo che spesso siano le situazioni a definire gli atteggiamenti o le reazioni di qualcuno.

Qual è il tuo progetto per giungano?

Complicato rispondere brevemente a questa domanda. Ho un’ampia programmazione che verrà illustrata nel corso dei comizi. Sicuramente porterò avanti un’idea di innovazione e rinnovamento.

Prossimo appuntamento della campagna elettorale:

Nei prossimi giorni, inaugureremo a Giungano paese la sede elettorale perché riteniamo che la politica vada fatta tra la gente, con la gente, per saggiarne i bisogni e le idee. Faccio un grande ringraziamento alla mia squadra che mi ha spinto a fare questa esperienza perché animata dallo stesso amore per la nostra comunità.

Un messaggio per il tuo avversario in questa campagna elettorale?

Infine, un grande in bocca al lupo al sindaco uscente Giuseppe Orlotti ed alla sua squadra affinché sia un confronto politico rispettoso, dignitoso e ricco di contenuti”.