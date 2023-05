Gheppio ferito viene salvato da un cittadino di Polla: ospitato per una notte nella Caserma dei Carabinieri Forestali

Gheppio ferito viene salvato da un cittadino di Polla. Nella mattina di domenica, l’uomo, dopo aver raccolto il rapace nei pressi del cimitero comunale di Polla, in località “Codone” ha deciso di portare l’animale ferito ad un arto alla locale Caserma dei Carabinieri Forestali.

Il salvataggio

Il Comandante della Caserma, Il Maresciallo Leoluca Fontanili, libero dal servizio lo ha preso in custodia ed ha contattato il servizio veterinario dell’Asl Salerno specializzato. Il gheppio è stato quindi “ospitato” in Caserma per una notte.

Il gheppio è stato ricoverato in una struttura specializzata

Nonostante le ferite riportate l’animale, vispo e in buone condizioni di salute, è riuscito anche a scappare dalla gabbietta dove era stato adagiato, costringendo i militari a rincorrerlo per la caserma. Nella mattinata di ieri, poi, un veterinario dell’Asl Salerno, ha recuperato il gheppio ferito per il ricoverarlo in una struttura specializzata e per assicurargli le cure necessarie.

I gheppi

I gheppi scelgono le zone boschive come luogo di nidificazione e residenza, ma si avventurano per cacciare in aperta campagna. Talvolta possono essere avvistati anche in città, sui tetti degli edifici più alti, dove si nutrono principalmente di passeri domestici e storni. Questi rapaci, oltre a volteggiare in aria, si posano su rami, cespugli, muri delle case, pali o cavi del telegrafo.

Da queste posizioni strategiche, si lanciano in picchiata verso la preda. Mentre volano con la testa eretta e la coda aperta a ventaglio, leggermente piegata verso il basso, sono in grado di virare su un fianco per raggiungere nuove posizioni, oppure possono posarsi a terra per poi riprendere il volo verso una nuova postazione di osservazione.