Incendio avvolge appartamento a Salerno: salvato un cagnolino. Vigile del fuoco rimane ustionato

Questa mattina, in via Gelso nel rione Carmine a Salerno, si è verificato un incendio in un appartamento che ha causato grande apprensione tra i residenti della zona.

La dinamica dell’incendio

Fortunatamente, la proprietaria dell’appartamento non si trovava in casa al momento dell’incendio, ma il suo amato cagnolino era rimasto intrappolato all’interno dell’abitazione.

Tratto in salvo un cagnolino

I Vigili del Fuoco del Comando di Salerno sono stati immediatamente allertati e sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e salvare l’animale. Grazie alla loro tempestività e professionalità, il cagnolino è stato tratto in salvo e portato in una zona sicura.

Durante le operazioni di spegnimento dell’incendio, purtroppo, uno dei Vigili del Fuoco ha riportato delle ustioni ad una mano, ma i sanitari del 118 sono intervenuti prontamente per fornire le cure necessarie.

L’operazione e la prontezza dei vigili del fuoco

L’incendio ha causato una coltre di fumo e un forte odore acre che hanno invaso la zona circostante. La strada è stata chiusa per alcune ore per consentire ai soccorritori di lavorare al meglio e domare le fiamme.

L’abitazione colpita dall’incendio si trova di fronte all’istituto “Trani”, causando grande preoccupazione tra gli studenti e i residenti della zona.

Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, l’incendio è stato prontamente domato e nessun’altra persona o animale è rimasto coinvolto.

In situazioni come queste, è fondamentale ricordare l’importanza della prontezza e dell’efficienza dei Vigili del Fuoco e degli operatori del 118, che ogni giorno rischiano la loro vita per salvare quella degli altri. Un ringraziamento speciale va a loro per il loro coraggio e la loro dedizione.