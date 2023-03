Un incendio di media entità sta interessando in questo momento la zona alta del borgo antico ebolitano.

La coltre di fumo denso si è concentrata nei pressi alla Chiesa della Madonna del Carmine in San Francesco, creando una situazione di preoccupazione tra i residenti.

L’allarme dei residenti

Immediatamente lanciato l’allarme, sul posto sono giunti i caschi rossi del distaccamento di via Benedetto Grimaldi, che stanno lavorando per domare le fiamme e limitare i danni. In questi momenti, i vigili del fuoco sono in azione, supportati anche dai vigili urbani del capitano Mario Dura, giunti sul posto per garantire il controllo del traffico e la sicurezza dei cittadini.

Fortunatamente, al momento non si registrano feriti o coinvolgimenti di persone nell’incendio. Le indagini sono in corso per determinare le cause dell’incendio e valutare l’entità dei danni.

Seguiranno aggiornamenti, da capire cosa abbia scatenato l’incendio

La comunità locale è preoccupata per l’incendio in corso e segue con attenzione gli aggiornamenti sulla situazione.

I cittadini sono invitati a prestare massima attenzione e rispettare le indicazioni delle autorità per garantire la propria sicurezza e quella degli altri. Restiamo in attesa di ulteriori notizie sulle cause e gli sviluppi dell’incendio.