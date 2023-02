Incendio in azienda agricola, indagini in corso sulle cause

Un’azienda agricola sita in località Fiocche di Eboli ha subito danni in seguito ad un incendio. L’episodio è accaduto nella mattinata di ieri, con i residenti che anche a chilometri di distanza si sono accorti della coltre di fumo nero sprigionata dal rogo e frutto della combustione anche di materiali plastici

Incendio in azienda agricola, i soccorsi

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del locale distaccamento e le forze dell’ordine. I caschi rossi hanno impiegato alcune ore per avere la meglio sull’incendio che ha coinvolto materiali plastici e polistirolo.

Una volta spente le fiamme e messa in sicurezza l’area alla periferia di Eboli, si è provveduto ad avviare le indagini per ricostruire le cause che hanno innescato rogo.

Le indagini

Al momento non si esclude alcuna ipotesi e si spera di poter acquisire ulteriori dettagli attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’azienda.

L’obiettivo è quello di verificare se possa essere stato un incidente o addirittura un atto doloso.

Questo di ieri non è il primo incendio avvenuto in zona. Sono trascorse circa due settimane dal rogo che interessò un deposito a ridosso di un centro medico, sempre ad Eboli.