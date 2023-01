Paura ad Eboli, fiamme alte e colonna di fumo nero e denso.

A lavoro i vigili del fuoco e i caschi bianchi. È di pochi minuti fa la notizia, da appurare e in attesa di conferma da parte degli organi preposti, di un corto circuito che avrebbe mandato in fiamme una struttura in legno all’interno di un’area privata, in località Ceffato.

Ecco cosa sta accadendo

Una densa coltre di fumo nero e lingue di fuoco avrebbero avvolto un fabbricato in legno.

Potrebbe trattarsi di un corto circuito ad un quadro elettrico. Non ci sarebbero persone coinvolte.

Vigili del fuoco a lavoro, accertamenti in corso

Alta l’attenzione da parte delle forze dell’ordine. Caschi rossi a lavoro. Infuria sui social l’allarme da parte di quanti hanno notato la coltre di fumo nero.

A lavoro le forze dell’ordine e i vigili del fuoco del locale distaccamento.

SEGUONO AGGIORNAMENTI