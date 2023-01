Convocato per sabato il consiglio comunale ad Eboli, unico punto all’ordine del giorno: Bretella Eboli-Agropoli

L’amministrazione comunale ebolitana si oppone fermamente alla realizzazione della bretella stradale Eboli Agropoli e il presidente del Consiglio Comunale Cosimo Brenga ha convocato la civica assise per sabato 28 gennaio alle ore 9.30.

Argomento monotematico: la costituenda bretella stradale che tanto sta facendo discutere e dividendo ì territorio della Piana del Sele e del Cilento.

Braccio di ferro e opposizioni, la parola al sindaco Conte

“Ribadiremo con ancora più forza la nostra posizione, evidenziando come la Bretella Eboli-Agropoli, così come concepita, è un errore che danneggia enormemente il nostro territorio.

Nel Consiglio monotematico di sabato 28 gennaio, da noi fortemente voluto, l’Amministrazione accoglierà i Comuni limitrofi, gli imprenditori coinvolti, le parti sociali, la cittadinanza tutta per deliberare un messaggio chiaro di opposizione a quest’infrastruttura.

Un’infrastruttura che impatta rovinosamente sull’ambiente, che devasta la Valle del Sele, che decreta un numero enorme di espropri.

Un’infrastruttura senza imbocchi né uscite né senso (se non per pochi), che non reca alcun beneficio alla nostra comunità.

Si valutino per tempo soluzioni alternative, migliorando la viabilità già esistente.

La richiesta

Circa la Bretella Anas la nostra idea è invece chiara e la porteremo fino in fondo, forti dell’appoggio della cittadinanza che invitiamo a partecipare numerosa al Consiglio monotematico di sabato prossimo.

La convocazione

Si comunica che, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto Comunale e degli artt. 4 e 29 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale è convocato in seduta pubblica ed aperta art.33 comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, presso la Residenza Municipale di Via Matteo Ripa, Aula Consiliare.

Appuntamento per il giorno 28 gennaio 2023 alle ore 09:30 per la trattazione del seguente ordine del giorno: