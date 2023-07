GFF: Anche il Comune di Olevano sul Tusciano aderisce a Giffoni Experience. Trasporto gratuito per i giurati residenti sul proprio territorio

Ancora promozione delle Politiche giovanili e culturali, ancora iniziative per i ragazzi. L’amministrazione comunale di Olevano sul Tusciano con il Sindaco Michele Ciliberti mette a disposizione dei giovani giurati olevanesi del Giffoni Film Festival il servizio di trasporto gratuito per la partecipazione alla 53° edizione dell’importantissima rassegna di cinema per ragazzi. La giunta comunale, infatti, con delibera n.88/2023, ha deciso di aderire alla richiesta di collaborazione inviata dalla segreteria dell’ufficio Giurie del Giffoni Film Festival.

L’iniziativa

Sarà attivo pertanto, nel periodo 20-29 luglio 2023 un servizio di trasporto a favore dei bambini e ragazzi residenti ad Olevano sul Tusciano e facenti parte della giuria del Giffoni Experience 2023.

Il commento

“Abbiamo deciso di aderire con estremo entusiasmo a questo progetto che da anni rappresenta un punto di riferimento per i giovani, per la cultura e per l’integrazione sociale del nostro territorio. Con il servizio di trasporto gratuito, i nostri giurati potranno raggiungere agevolmente Giffoni Valle Piana e vivere una esperienza positiva e di interscambio unica”, ha dichiarato il Sindaco Michele Ciliberti.