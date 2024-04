Olevano sul Tusciano: disabilità e vita indipendente, al via il progetto di inclusione sociale

Ad Olevano sul Tusciano, pubblicato l’avviso per i cittadini beneficiari della Legge 104. Candidature entro il 5 aprile. E’ il Sindaco Michele Ciliberti a rendere nota la notizia. Il Comune di Olevano sul Tusciano, aderente al Piano di Zona-Ambito S02-2, intende sostenere lo sviluppo di un circuito territoriale di promozione della “Vita Indipendente” che rappresenta, per le persone con disabilità, la possibilità di vivere la propria vita come qualunque altra persona, prendendo le decisioni riguardanti le proprie scelte con le sole limitazioni che possono incontrare le persone senza disabilità.

La dichiarazione

A tale scopo ha aderito al Piano di Inclusione nella società di persone adulte con disabilità che hanno un’età compresa tra i 18 e i 64 anni, in possesso di certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/92 – art-3. «Una importante azione di sostegno in favore dei disabili, che ne favorisce la loro inclusione.- dichiara il Sindaco Michele Ciliberti– Ci auspichiamo che il neonato consorzio dei servizi sociali Tusciano Solidale possa programmare servizi innovativi e cogliere le tante occasioni di finanziamento sovracomunale per contrastare le diseguaglianze sociali».

C’è tempo fino al 5 aprile per presentare le candidature

Ciascun richiedente è tenuto a presentare una propria proposta progettuale con un percorso di promozione di “Vita Indipendente”. Gli interventi finanziabili sono: erogazione di contributi economici per l’assunzione di un assistente personale; abitare in autonomia (co-housing sociale).

Info utili

Per la presentazione dei progetti è possibile consultare il bando e scaricare l’apposito modulo. Le candidature vanno presentate entro il 5 aprile 2024, alle ore 12:00 e tutte le necessarie ed ulteriori informazioni sono contenute nell’avviso consultabile all’Albo pretorio del Comune e del Piano di Zona.